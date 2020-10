Sony zeigt neue Details zu PS5-Spielen

Sony hat Details zu 5 Spielen mitgeteilt, die für die PlayStation 5 erscheinen werden. Auf Twitter teilte das Unternehmen zuerst neue Bilder des überarbeiteten "No Man's Sky: The Next Generation". Verbessert werden hier vor allem die haptische Steuerung, die für den neuen DualSense-Controller optimiert wurde. Hinzu kommen Multiplayer-Sessions für bis zu 32 Spieler, schnellere Ladezeiten und detailreichere Welten.