PS5: Neues Feature verärgert schon jetzt Nutzer

Nach der ersten Aufregung hat Sony einen Blogpost aktualisiert, um zu erklären, was es damit auf sich hat. Demnach ist es ein neues Feature der PS5, die im November erscheint. User können Sprach-Chats aufnehmen und an Sony zur Überprüfung übermitteln. PS4-Nutzer müssen dem schon jetzt zustimmen, weil sie ebenfalls davon betroffen sind, falls sie künftig mit PS5-Usern in einem Sprach-Chat sind.

Maßnahme gegen Belästigungen

Entgegen den ersten Vermutungen der User hört Sony nicht einfach generell mit, sondern überprüft nur gemeldete Sprach-Chats. User können Sprach-Chats melden, wenn sie beleidigt oder belästigt wurden.

Dies ist nicht nur bei PlayStation-Games, sondern auch bei vielen anderen Onlinespielen ein Problem. Da Sprach-Chats im Gegensatz zu Text-Chats üblicherweise nicht überwacht oder gespeichert werden, gibt es bisher keine Möglichkeit, Spieler für Beleidigungen zu ahnden. Auch sexuelle Belästigung, vor allem gegenüber Frauen und Minderjährigen, sind immer noch ein Problem bei Online-Games.

