Auseinandergenommen: Das steckt in der PS5

Yasuhiro Ootori, Chef der Mechanical Design Abteilung bei Sony, zeigt in einem Video erstmals das Innenleben der PS5 her. Die neue Konsole soll am 19. November auf den Markt kommen.

Im Video zu sehen sind etwa die verschiedenen Anschlüsse an der Vorder-und Rückseite der PS5. Der untere Standfuß lässt sich beispielsweise demontieren, wenn dieser vertikal genutzt wird und mit nur einer einzigen Schraube für eine horizontale Nutzung vorbereiten. Die Gewinde an der Seite der Konsole lassen sich mit einer kleinen Abdeckung verstecken. Die weißen Seitenteile lassen sich werkzeuglos über einen Schiebemechanismus entfernen. Damit ist das Entfernen von Staub möglich, auch der große Lüfter kann auf diesem Weg gereinigt werden. Auch der Schacht, der die SSDs beherbergt, kann gereinigt werden. Die Konsole kommt ab Werk mit einem 825 GB Flash-Speicher.