Steam Game Festival mit 500 Spiele-Demos

Das Gaming-Festival geht im Februar in eine neue Runde.

Valve hatte das virtuelle Gaming-Festival in der Coronakrise ins Leben gerufen, nachdem die Game Developers Conference gecancelt worden war. Nun findet das nächste Steam Game Festival von 3. bis 9. Februar statt. Dabei werden Spieletitel von unabhängigen Spieleentwicklern präsentiert. 500 neue Spiele werden dabei in einer Demo-Version spielbar sein.

In der Vorschau auf das Programm sind vor allem Action- und Strategiespiele drin. Bei Action gibt es etwa Runwild Entertainment’s Almighty: Kill Your Gods sowie Bloodroots von Paper Cult. Strategiespiele, die beim Festival dabei sind, sind etwa Floppy Knights von Rose City Games oder The Riftbreaker von Exor Studios.