Studie: 1,3 Millionen Österreicher über 50 sind Gamer

In der Pandemie griffen immer mehr Menschen aus allen Altersgruppen zu Videospielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Insgesamt spielen 5,3 Millionen Österreicher*innen, einen Anstieg gab es vor allem in der Altersgruppe 40-49 und bei den über 50-Jährigen. 2017 spielten in letzterer Gruppe noch 1 Million Personen, 2021 wuchs diese Zahl auf 1,3 Millionen.

Das Durchschnittsalter der Gamer*innen liegt bei 36 Jahren. Das zeigt nun eine neue Studie des Marktforschungsinstituts Gfk im Auftrag des Österreichischen Verband für Unterhaltungssoftware (ÖVUS). Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ist mit 52 zu 48 Prozent ausgeglichen.

Die neuen Zahlen zeigen auch einen deutlichen Anstieg der Spieldauer. 2017 wurden durchschnittlich noch 10,3 Stunden pro Woche gespielt, 2019 waren es 11,5 und 2021 stieg der Wert auf 12,9 Stunden an. 2,5 Millionen (32 Prozent) spielen fast täglich, 1,5 Millionen (19 Prozent) spielen mehrmals pro Woche.

Gaming hebt die Stimmung

Erstmals wurden von den insgesamt 3.008 Teilnehmer*innen der Online-Befragung auch Informationen zur Bedeutung vom Spielen während der Pandemie eingeholt. "Uns freut, dass 35 Prozent der Menschen gesagt haben, dass Videospiele ihre Stimmung aufgehellt haben", sagt ÖVUS-Präsident Niki Laber bei einer Pressekonferenz.

45 Prozent der Befragten gaben an, während der Pandemie mehr Zeit fürs Spielen gehabt zu haben, 42 Prozent fanden in Games eine Ablenkung vom Alltag und 25 Prozent spielten online gemeinsam mit Freund*innen, die sie physisch nicht treffen konnten. "Diese Ergebnisse unterstreichen, dass Videospiele nicht bloß Unterhaltung sind, sondern einen konkreten und positiven Impakt auf die Menschen haben", zeigt sich Laber erfreut. Immerhin 14 Prozent der Befragten haben in der Pandemie das erste Mal gespielt.