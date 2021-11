Mehr als die Hälfte der Österreicher bezeichnet sich als Gamer

A1 und Nielsen präsentieren ihre eSports-Studie. Die beliebtesten Spiele in Österreich sind Fifa, Call of Duty und Minecraft.

Begeisterung für Videospiele wächst (langsam)

Anders sieht es bei jenen aus, die selbst Games spielen. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 34,3 Jahren. Hier ist der Anteil jener Personen, die sich selbst als Gamer*innen bezeichnen, gegenüber 2019 um 2 Prozentpunkte auf 56 Prozent gestiegen. 44 Prozent von ihnen sind weiblich - das ist allerdings ein Prozent weniger als 2019. Dazu zählten jene Berfragten, die mindestens einmal pro Woche spielen. 21 Prozent dieser Spieler*innen konsumiert auch eSports.

An den beliebtesten Spielen hat sich über die Jahre wenig verändert. Fifa ist mit 32 Prozent weiterhin Spitzenreiter, gefolgt von Call of Duty (31 Prozent). Minecraft landet mit 28 Prozent auf Platz 3. 2019 war das Spiel noch nicht in der Statistik vertreten. Erst in den vergangenen 2 Jahren hat sich beim vielseitigen Spiel auch eine eSports-Community aufgebaut. Obwohl es seit 2011 existiert, starteten erst 2019 starteten die MC Championships, mit wachsender Beliebtheit.

Entspannung und Spaß

Gespielt wird vorzugsweise am Smartphone (75 Prozent) oder am Computer (55 Prozent). Eine Spielekonsole nutzen aber immerhin noch 45 Prozent. Die meiste spielen nicht in einer Organisation, sondern mit Freunden oder allein (85 Prozent). Nur 7 Prozent spielen in einem Verein, 4 Prozent in einem semi-professionellen Umfeld und 3 Prozent sind Profi-Spieler*innen.

Die Gründe, warum sich Menschen für Videospiele begeistern sind vielseitig. Der wichtigste Grund ist wenig überraschend der Spaß (68 Prozent) und die Ablenkung vom Alltagsstress bzw. Entspannung (54 Prozent). 27 Prozent interessieren sich für die Geschichten, die in Spielen erzählt werden. Das gemeinsame Spielen mit Freunden war für 22 Prozent der Befragten wichtig.

Die gesamten Ergebnisse der eSports Studie 2021 kann man sich bei A1 ansehen.