"Tell Me Why" im Test: So trügerisch können Erinnerungen sein

Menschliche Abgründe

Verglichen mit Dotnods früheren Spielen ist „Tell Me Why“ mehr visuelle Erzählung mit interaktiven Elementen als Spiel. Ich steuere abwechselnd Tyler und Alison durch die Geschichte und kann Entscheidungen treffen, die die Beziehung zu anderen Charakteren beeinflussen. So ist es möglich, dass man in Gesprächen mehr darüber erfährt, was damals mit der Mutter passiert ist und was sie so weit getrieben hat, mit einer Waffe auf ihre Kinder los zu gehen.

Wählt man die falschen Gesprächsoptionen, bleiben die Charaktere verschlossen. Das will man natürlich vermeiden, denn „Tell Me Why“ ist vor allem ein Krimi mit vielen Wendungen und menschlichen Abgründen. So finden die Zwillinge heraus, dass vor 10 Jahren nicht jeder in ihrem Umfeld akzeptieren konnte, dass Tyler kein Mädchen ist - und der Vorschlag fiel, die Mutter solle ihn doch in ein "Camp" schicken, das ihn "heilen" soll. Vor der Kulisse eines beschaulichen Dörfchens im Süden Alaskas, inklusive Wale und Seeadler, erfährt man Stück für Stück die tragische Familiengeschichte der beiden Zwillinge.

Das Herzstück des Spiels ist das Verweben von Märchengeschichten, die die Mutter für die Kinder geschrieben hat, in die Gesamtgeschichte. So zieht man die Erzählung immer wieder für das Lösen von Rätseln heran. Diese sind nicht sonderlich schwer, aber sehr befriedigend designt. Sie sind nicht nur Mittel zum Zweck, um den Spielern eine Beschäftigung zu geben, sondern sie treiben immer die Geschichte voran. Nach jedem Rätsel hat man neue Informationen über Charaktere und Geschichte gelernt und das ist leider keine Selbstverständlichkeit in Spielen.