Auf diesem Chicken McNugget läuft Tetris

Die Retro-Mini-Konsole erinnert stark an Nintendos "Game & Watch"-Reihe. In den 80ern und 90ern entstanden dabei 56 kleine Handhelds mit jeweils einem Spiel. Insbesondere in den 1990er Jahren machten viele Firmen, teils mit eigene mehr oder weniger gelungenen Videospielen, unter Gamer*innen Werbung. Auch die Fast-Food-Kette KFC hat in den letzten Jahren einen Gaming PC und ein Dating-Sim herausgebracht.

Erste Nugget-Konsolen auf ebay

Der spielbare Nugget wurde zusammen mit The Tetris Company entwickelt. Erste Videos zeigen die Mini-Konsole in Aktion. Dabei ist erkennbar, dass der LCD-Bildschirm das McDonald's-Logo anzeigt. Augenscheinlich hat man sich bei der Entwicklung Mühe gegeben und nicht einfach billige Bauteile zusammengeschraubt.