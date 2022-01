Mit diesem Videospiel hat McDonalds seine Mitarbeiter trainiert

eSmart 2.0 ist eines der exklusivsten Videospiele überhaupt und konnte durch Spielekonservator*innen von Forest of Illusion erworben werden, wie Kotako berichtet.

Das extrem seltene Nintendo DS-Trainingsspiel wurde 2010 an japanische McDonalds-Filialen verteilt, um Mitarbeiter*innen zu schulen. Wie der Spiele-Enthusiast und -Jäger, Coddy Trentuit, in seinem Youtube-Video erklärt, war es ein langer Weg bis der Titel die Gaming-Community erreichte. Es tauchte in mehreren frustrierenden Online-Auktionen auf und wurde von Personen gekauft, die den Titel nicht anderen zur Verfügung stellen wollten.

Nun wurde es mithilfe einer Allianz von Spender*innen darunter unter anderem Forest of Illusion für satte 300.000 Yen bzw. knapp 2.290 Euro gekauft und kann hier heruntergeladen werden.