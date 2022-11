McDonald's entwickelte fettabweisenden Gaming-Chair

Es ist ein besonders kurioser PR-Gag, den sich McDonald's in Großbritannien hat einfallen lassen. Die Fast-Food-Kette verlost aktuell einen Gaming-Chair, dessen Design eine Hommage an den "McCrispy" ist - ein neuer Burger, den McDonalds seit kurzem in seinen Filialen im Vereinigten Königreich führt.

Pommes- und Getränkehalter

Nicht nur der Look des Gaming-Chairs ist ungewöhnlich, sondern auch seine Ausstattung. Der Sessel verfügt über eine Pommes-Halterung, inklusive zweier Mulden für McDonald's Dipsaucen, eine Warmhaltebox sowie einen Servietten- und Getränkehalter.

Das kurioseste Feature: McDonalds verspricht, sein Gaming-Chair sei mit schmutzabweisendem Leder ausgestattet, damit das Fast-Food-Essen während dem Spielen den Sessel nicht zu sehr in Mitleidenschaft zieht. Auch eine Stoffserviette mit McDonald's-Logo wird angeblich mitgeliefert - gegen fettige Finger versteht sich.