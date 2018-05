UPC will Gamer zu Journalisten ausbilden

Trotz der kleinen Mannschaft ist man immer wieder bei Events vor Ort vertreten, beispielsweise dieses Jahr bei der Game City und der Vienna Challengers Arena. Auch vom Fighting-Game-Turnier Viennality, das am 7. und 8. Juli in Wien stattfindet, sowie den Summer Series im E-Sports-Lokal Respawn wird man laufend berichten. „Da wird noch ganz viel kommen“, stellt Traunwieser in Aussicht.

Besonders großes Interesse besteht an Themen, die sich mit der Professionalisierung im E-Sport auseinandersetzen: „Die Leute schicken uns unglaublich viele Anfragen, wie kann man Caster oder E-Sportler werden und da reagieren wir natürlich auch mit Content.“ So gab es etwa Workshops, in denen man lernen konnte, wie man sich als Caster (Anm.: Kommentator eines E-Sport-Spiels) verhält oder wie man als Team-Manager Sponsorings an Land zieht. „Daran merkt man, da ist besonders viel im Aufbau.“

Relaunch geplant

Überlegungen, über E-Sports künftig auch im Fernsehen zu berichten – UPC ist ja auch Kabel-TV-Anbieter und betreibt einen eigenen Infokanal – gab es immer wieder. Derzeit wolle man aber den Fokus auf die Online-Plattform legen. „Es ist eine Überlegung wert, aber es wäre von den Ressourcen noch einmal ein ordentlicher Schritt. Da müssen wir uns momentan noch etwas selbst zügeln“, sagt Römer.

Demnächst steht aber ein Relaunch des Online-Auftritts an, bei dem die Darstellung deutlich stärker einem Magazin angepasst werden soll. Zudem wird es neue Funktionen, unter anderem eine Online-Karte mit Veranstaltungen, geben. Auf dieser können Nutzer lokale E-Sports-Events eintragen. „Wir haben ja schon einen Event-Kalender, aber das soll künftig deutlich erweitert werden und zeigen, dass auch in den Bundesländern viel passiert“, sagt Römer.

Dieser Beitrag ist im Rahmen einer Kooperation zwischen eSports.at und futurezone entstanden. Die redaktionelle Hoheit liegt bei der futurezone.