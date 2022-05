Warum ich hier über trash-tastische Wesley-Snipes-Filme schwafel: Die Enttäuschung von Blade 1 zu Blade 3 ist ähnlich groß, wie die vom großartigen Vampire: The Masquerade – Bloodlines zu Vampire: The Masquerade – Swansong (Xbox One/X/S, PS4/PS5, PC). Ich habe Swansong auf der PS5 getestet.

Manchmal macht ein gute Serie eine Abzweigung, die in die falsche Richtung geht. Beim Anfang der 2000er-Jahre Film-Hype um Vampire in der modernen Welt, war das etwa Blade 3 (2004). Blade 1 war großartig, Blade 2 war akzeptabel, Blade 3 war ein 113-minütiger Unfall.

Keine Fortsetzung, nicht einmal ein Lückenfüller

Zur Erinnerung: Bloodlines ist 2004 erschienen. Trotz technischer Probleme gilt das Action-RPG als Klassiker und wurde zurecht von einigen Fachmedien als „RPG des Jahres“ bezeichnet. Die Mischung aus Kampf, Rollenspielelementen, einer starken Story und Atmosphäre, allesamt eingebettet in der umfangreichen Welt von The Masquerade, lässt Fans seit mittlerweile fast 20 Jahren auf einen Nachfolger hoffen. Der ist zwar seit 3 Jahren angekündigt, hat aber wegen Problemen bei der Entwicklung immer noch kein Erscheinungsdatum.

Und hier kommt Swansong daher, vermeintlich um die Wartezeit auf Bloodlines 2 zu versüßen. Wie Bloodlines basiert es ebenfalls auf dem Pen & Paper-Spiel Vampire The Masquerade: In dieser Welt leben Vampire unbemerkt unter uns. Sie sind in Clans eingeteilt und folgen Regeln, um nicht entdeckt und gejagt zu werden.

Das wars dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Swansong ist kein Action-RPG, sondern am ehesten ein Detektivspiel auf Basis eines digitalen Pen & Paper-Games. Wer Bloodlines für das mochte, was es war, sollte Swansong meiden. Das Game richtet sich eher an Fans des Pen & Paper-Originals, die nur wenig Videospiele spielen – denn sonst würden auch diese Swansong wegen der technischen und gameplay-technischen Umsetzung nicht mögen.