Warum Millionen Menschen den Landwirtschafts-Simulator spielen

In den vergangenen Jahren hat er nach eigenen Angaben rund 2000 Stunden an Arbeit in seine Projekte gesteckt, das positive Feedback der Community - er betreibt auch einen YouTube-Kanal, auf dem er seine Kreationen präsentiert - spornt ihn an, weiterzumachen. Er selbst hat eine Ausbildung absolviert und ist auf einem knapp 250 Hektar großen Ackerbaubetrieb tätig. Warum spielt er auch virtuell Landwirt? "Hier bin ich frei von der Wirtschaftsform", erklärt Florian. "Ich kann mich frei zwischen Ackerbau, Viehwirtschaft oder Forstwirtschaft entscheiden und es dann im Multiplayer gegen Kollegen testen." Ohnedies mache es ihm am meisten Spaß, mit anderen Menschen gemeinsam zu spielen.

Spiel könnte Ruf von Landwirten verbessern

Obwohl der Großteil der Spieler keine eigene Landwirtschaft besitzt, ist der Anteil an Personen mit Bezug zum Thema deutlich größer als in anderen Titeln. Laut Giants Software hat knapp ein Viertel Bezug zur Landwirtschaft, acht bis zehn Prozent sind Vollzeit-Landwirte. Letztere schätzen vor allem die Tatsache, große und kostspielige Maschinen ausprobieren zu können, die für sie in der Realität wohl unleistbar wären. In Österreich gab es laut dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 161.200 land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Obwohl diese Zahl seit mehreren Jahren sinkt, hat sich der Abwärtstrend zumindest zuletzt verlangsamt.

Das dürfte wohl nicht auf den Landwirtschafts-Simulator zurückzuführen sein. Ob ein Laie über den Landwirtschafts-Simulator tatsächlich lernen kann einen Bauernhof zu führen, kann Kunze nicht einschätzen. Kunze gilt als Experte für die Bedeutung von Videospielen für die Arbeitswelt: „Würde man einen Landwirt fragen, würde der vermutlich ,Nein' sagen, weil das Ganze zu sehr simplifiziert wurde.“ Der Simulator würde aber dennoch gewisse Fähigkeiten verbessern, vor allem wenn man mit anderen Menschen zusammenspielt. „In der Liga treten ja Teams gegeneinander an. Das fördert vor allem Kommunikation und Kooperation.“

Kunze zufolge könnte sich die Popularität des Spiels aber auch positiv auf den Ruf der Landwirte auswirken: „Es tritt ein Effekt ein, den ich auch bei Zugsimulatoren beobachten konnte, dass durch die Erfahrung die Wertschätzung zunimmt. Der Ruf des Bauern wird positiver und das Verständnis für den Beruf wird größer, weil man in den Arbeitsalltag eintauchen kann.“