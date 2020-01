Wie der Aufstieg der Indies die Spielebranche aufmischte

Revolution

Auch Serious Games erlebten einen Aufschwung. Themen wie Politik oder mentale Gesundheit schwappten in den Gamessektor über. 2013 zeigte Papers, Please wie man sich als Grenzbeamter in einem totalitären Regime fühlt. Im Anti-Kriegsspiel This War of Mine kämpfte man mit Zivilisten um das Überleben im Kriegsgebiet.

In Deutschland schaffte es Through the Darkest of Times, über den jüdischen Widerstand während des Nationalsozialismus und das Attentat von 1942, das Hakenkreuz-Verbot für Videospiele aufzuheben. Damit erkannte man dort 2018 offiziell an, dass es sich bei Spielen um eine Kunstform handelt.