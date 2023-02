Hier verfehlen sich zwei Passagierflugzeuge nur knapp

Wie in einem Vampirfilm

Bei dem nächsten Video handelt es sich nicht um Rauch, was im Flugzeug sehr gefährlich wäre, sondern lediglich um kondensierte Außenluft. Szenen wie diese sind nicht ungewöhnlich, besonders bei warmer und feuchter Außenluft. Solltet ihr also so etwas selbst im Flieger erleben, müsst ihr euch keine Sorgen machen.