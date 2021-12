Klima und Klagen: Ein Plot Twist

Im vergangenen Jahrhundert war es durchaus ein erfolgreiches Werkzeug von Unternehmen und Politik, Proteste von Öko-Aktivist*innen gegen ihre Pläne durch Klagsdrohungen bis hin zu existenzvernichtend teuren Gerichtsprozessen zu zerschlagen. Im 21. Jahrhundert erleben wir einen Wendepunkt: Die strategische Kriminalisierung von Umweltschützer*innen stößt auf breit getragenen gesellschaftlichen Widerstand, nicht einmal mehr der Boulevard beteiligt sich bereitwillig an Diffamierungskampagnen. Umgekehrt sind es nun die Aktivist*innen, die zunehmend Regierungen und Unternehmen verklagen, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen - und gewinnen.

Im Mai dieses Jahres führte die Klage mehrerer Umwelt-NGOs im Namen einer Gruppe junger Aktivist*innen zu einer bahnbrechenden Entscheidung des deutschen Verfassungsgerichts: Es hielt fest, dass das Regierungsversäumnis, das Klima für die nächsten Generationen zu schützen, verfassungswidrig sei. Das Gericht entschied, dass das Klimaschutzgesetz zugunsten der ambitionierteren Reduktion von CO2-Emissionen geändert werden muss.

Es sind Erfolge wie diese, die vor allem jungen Klimaaktivist*innen langen Atem in ihrem mühsamen Kampf verleihen. Sie sehen, dass es nach jahrelangen Protesten endlich gelingt, Politiker*innen unter Druck zu setzen und sie gezwungen werden können, effektive Schritte gegen die Klimakrise zu setzen und die Zukunft der Jungen zu schützen.

Klimaklagen mehr als verdoppelt

Seit 2015 haben sich die Klimaklagen mehr als verdoppelt. Zwischen 1986 und 2014 wurden nur etwas mehr als 800 Klagen eingereicht, während in den letzten sechs Jahren mehr als 1.000 Klagen eingereicht wurden, so das Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. In den letzten Jahren nahmen nicht nur die Klagen selbst zu, sondern es gab auch immer mehr Gerichtsurteile zugunsten von Umweltschützer*innen in aller Welt.

Einer der aufsehenerregendsten Fälle war ein niederländischer Fall im Jahr 2015, in dem ein Gericht entschied, dass die niederländische Regierung eine Sorgfaltspflicht hat, wenn es um den Schutz ihrer Bürger vor dem Klimawandel geht. Die Richter entschieden, dass der Plan der Regierung, die Emissionen bis 2020 um 14-17 Prozent gegenüber 1990 zu senken, angesichts des drohenden Klimawandels rechtswidrig war. Sie ordneten an, das Ziel auf 25 Prozent zu erhöhen. Daraufhin schloss die niederländische Regierung ein Kraftwerk vier Jahre früher als geplant und führte 2019 einen neuen Klimaplan ein.