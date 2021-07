Alles ist eins. Außer der 0: Tickets für Film-Premiere in Wien

Am Donnerstag, 29.7. 2021 , feiert der Film „ Alles ist eins. Außer der 0 “ im Filmcasino Österreich- Premiere. Der Film von Klaus Maeck und Tanja Schwerdorf erzählt die Geschichte des Chaos Computer Club s (CCC) und wie dieser entstand. Am Anfang stand Wau Holland , der den CCC mit einer Handvoll Mitstreitern 1981 gründete. Wau Holland, der die Hacker-Kultur der 1980er-Jahre geprägt hat steht für eine Praxis des ungehinderten sozialen Austauschs mit den Mitteln der Maschine. Digitalisierung ist für sie nicht nur Heilsbringer, sondern eine Regierungstechnik, von der nichts weniger als der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft abhängt. Holland hielt Vorträge über Informationskontrolle im Regierungsumfeld und im Privatsektor, kämpfte gegen Kopierschutz und alle Formen von Zensur sowie für eine freie Informationsinfrastruktur, bevor er am 29. Juli 2001 in Bielefeld an den Folgen eines Schlaganfalls starb.

Podiumsdiskussion

Im Anschluss an den Dokumentarfilm gibt es am Premierenabend am 29.7. im Filmcasino eine Podiumsdiskussion mit Thomas Lohninger (epicenter.works), Peter Franck (Vorstand Wau Holland Stiftung sowie Ex-Vorstandsvorsitzender Chaos Computer Club), Sonja Waldgruber (Chaos Computer Club Wien sowie epicenter.works) und Max Schrems (noyb), und Moderatorin Barbara Wimmer (futurezone.at). Es wird unter anderem diskutiert, wie man sich vom Wissensdurst der Hacker*innen anstecken lassen kann und was für eine hochaktuelle gesellschaftliche Relevanz die Themen auch im Jahr 2021 noch mit sich bringen.



Die futurezone verlost 3 x 2 Karten, die am Abend der Premiere bis 30 Minuten vor dem Filmstart an der Kassa abzuholen sind. Das Kennwort, um an der Verlosung teilzunehmen, ist "Chaos Computer Club".