Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Die Gewinner

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, der 4K-Flat-TV K680 von Hisense geht an Andreas D. (0xdefec), Platz zwei, der Speaker im "Bad Neighbors"-Design, geht an Markus S. (MWS96), der 3. Platz, 1x2 Eintrittskarten für das Technische Museum in Wien, in dem man derzeit eine Sonderausstellung zum Thema "Space" besuchen kann, gehen an Nicole R. (Ninki).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter. Der Hauptpreis wird am Freitag bekanntgegeben.

Die korrekten Antworten:

Wann überhitzt das Smartphone Sony Z2?

Nach mehreren Minuten 4K-Videoaufnahme

Was ist laut Checkfelix das Nervigste für User des Reiseportals?

Der lange Buchungsvorgang bei den Partnern

Weshalb ist für die ehemalige Geheimdienstagentin Annie Machon der MI5 eine repressive Gruppe?

Der vermehrte Einsatz von Foltermethoden

Wieviele SMS haben die Österreicher im Jahr 2013 verschickt?

6,8 Milliarden

Wo arbeitet der Serviceroboter Henry?

Haus der Barmherzigkeit

Was wird im Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring gesammelt?

Satellitendaten

Wer betreibt seit dieser Woche in Wien einen Tesla S als Dienstwagen?

Taxiunternehmen

Wofür nutzt die Polizei in Dubai Google Glass?

Abgleichen von Nummerntafeln

Was unterscheidet das Surface Pro 3 im Vergleich zum Vorgängermodell?

12-Zoll-Bildschirm

Wofür will Gerüchten zufolge Google eine Milliarde US-Dollar ausgeben?

Übernahme von Twitch