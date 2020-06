Das Technische Museum ganz im Zeichen des Mars

Am selben Tag findet am Technischen Museum auch der Fachvortrag "Mission Mars" statt. Barbara Imhof, eine Mitgestalterin der Space-Ausstellung, erklärt darin, wie eine bemannte Mission zum Mars geplant wird, was man dabei alles bedenken muss und was am Nachbarplaneten überhaupt erforscht werden soll. Imhof geht dabei auf laufende Missionen, wie jene der Marsrover Curiosity oder Opportunity, als auch auf künftige private Großprojekte, wie Mars One, ein. An dem einstündigen Vortrag können insgesamt 180 Personen teilnehmen. Auch hier ist eine Online-Anmeldung notwendig.

Von Mittwoch, den 26. März, bis Freitag, den 28. März, können Besucher bei kostenlosen Introführungen durch die Space-Ausstellung mitmachen. Diese beginnen jeweils um 9:15, 10:15 und 11:15. Außerdem haben an diesen Tagen zwischen 9:00 und 12:00 Uhr auch ForscherInnenstationen geöffnet, an denen sich Interessierte kostenlos über den Mars informieren können.