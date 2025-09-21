Mitmachen und Air Fryer CrispLite Vision von nutribullet gewinnen

21.09.2025

Der erste PFAS-freie Air Fryer von nutribullet eignet sich perfekt für ein schnelles Mittagessen oder eine Dinner-Party!

Heißluftfritteusen gelten längst als ultimative Alltagshelfer in der Küche. Doch während der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, ist die Sicherheit ein wichtiger Aspekt.



Mit dem neuen nutribullet CrispLite Vision Air Fryer lässt sich dein Essen so zubereiten, dass sie nicht mit PFAS in Berührung kommen. PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind langlebige, industriell hergestellte Chemikalien, die unter anderem in Antihaft-Beschichtungen vieler Küchengeräte vorkommen. Diese „Ewigkeitschemikalien“ bauen sich kaum ab und können sich im Menschen und in der Umwelt anreichern.



Außerdem ist der CrispLite Vision mit einer entnehmbaren, zweiseitigen Grill- und Pizzaplatte ausgestattet. Die geriffelte Seite verleiht Steaks oder Gemüse perfekte Grillstreifen, während die glatte Fläche ideal für Pizzen, Flammkuchen oder knusprige Tortilla-Wraps ist. Dank der leistungsstarken Heißlufttechnologie für Temperaturen von 80 bis 200 °C werden alle Gerichte gleichmäßig gegart – mit minimalem Öl, aber maximalem Geschmack.

© nutribullet

Neben den sechs Standardprogrammen (für Pommes, Steak, Hähnchen, Backen, Dörren und Gemüse) bietet der praktische Küchenhelfer noch zwei zusätzliche Einstellungen für Schalentiere und Meeresfrüchte – ideal für butterzarten Lachs oder knusprige Garnelen. Über das integrierte Sichtfenster mit Innenbeleuchtung kannst du den Garprozess beobachten.



Außerdem spart dies Energie, denn: bei jedem Öffnen des Air Fryers entweicht Hitze nach oben und dadurch verlängert sich der Garprozess – bleibt der AirFryer aber geschlossen, bleibt auch die Hitze konstant erhalten. Für noch mehr Kontrolle lassen sich Zeit und Temperatur bei beiden Modellen auch manuell einstellen.

© nutribullet