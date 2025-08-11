Revolutionäres Material macht Ewigkeitschemikalien unschädlich

Die sogenannten Ewigkeitschemikalien kommen unter anderem in Antihaftpfannen zum Einsatz.

Ein australisches Forschungsteam hat einen Erfolg beim Abbau von PFAS erzielt.

PFAS steht für polyfluorierte Alkylsubstanzen. Diese werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Industrie- und Konsumprodukten eingesetzt, etwa für die Antihaftbeschichtung in Kochpfannen. Auch in wasser- und schmutzabweisenden Textilien (z. B. Outdoor-Kleidung), Fast-Food-Verpackungen, Zahnseide oder Elektronik findet man sie. Die besondere chemische Struktur der PFAS macht sie extrem widerstandsfähig gegenüber natürlichen Abbauprozessen, daher kommt auch ihre Bezeichnung als “Ewigkeitschemikalien”. ➤ Mehr lesen: Verschmutzung durch Chemikalien ähnlich schlimm wie Klimawandel PFAS reichern sich im Boden, Wasser und in Lebewesen an und sind mittlerweile weltweit nachweisbar, auch in menschlichem Blut. Sogar bei Neugeborenen wurden sie bereits nachgewiesen, weil sie über die Plazenta vom Mutterleib auf den Fötus übertragen wurden. Studien belegen gesundheitsschädigende Effekte wie Krebs, hormonelle Störungen und Entwicklungsstörungen.

Neues Material Ein Forschungsteam der University of Adelaide hat nun ein neuartiges Material entwickelt, das PFAS vollständig zu ungefährlichen Bestandteilen, wie etwa Fluorid, abbaut. Die Studie erschien kürzlich in der Fachzeitschrift small. Notwendig ist dafür eine weitverbreitete Sache, nämlich Sonnenlicht. Das Material könnte künftig etwa in der Wasseraufbereitung eingesetzt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären, dass viele Wasserverunreinigungen durch Zugabe einer reaktiven Chemikalie abgebaut werden, die sich an den Kohlenstoff bindet. In PFAS-Molekülen sind die Kohlenstoffatome jedoch so geschützt, dass dieser Prozess nahezu unmöglich ist. Das Team habe nun den Katalysator optimiert, um die PFAS-schützenden Fluor-Atome gezielt anzugreifen. Dies führte zu einem vollständigen Abbau der schwerlöslichen Chemikalien. ➤ Mehr lesen: Chemikalien in Kunststoff können zu Schlafproblemen führen

