Chantal im Märchenland: Tickets für die Red Carpetpremiere gewinnen

Chantal, ewige Influencerin ohne Follower, und ihre beste Freundin Zeynep geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social Media Gimmick halten, in die Märchenwelt. Mit so einer krassen Prinzessin haben die heiratswütigen Prinzen nicht gerechnet. Dank Ghetto-Skills räumt Chantal mit reaktionären Märchenklischees auf, kämpft gegen Flüche, tyrannische Könige - und vor allem um ihre Freundschaft zu Zeynep.

Österreich-Premiere

Die Red Carpet Premiere findet am Dienstag den 26.03. in der Wiener SCS in Anwesenheit von Jella Haase, Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben und Elyas M´Barek sowie dem Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin und der Produzentin Lena Schömann statt.