Clown in a Cornfield: Kino- und Escape-Room-Gutscheine gewinnen

Ab 29. Mai ist Clown in Cornfield in österreichischen Kinos zu sehen: Willkommen in Kettle Springs. Quinn (Katie Douglas) ist gerade mit ihrem Vater (Aaron Abrams) in die beschauliche Kleinstadt gezogen und hofft auf einen Neuanfang. Doch stattdessen finden sie eine zerrüttete Gemeinde vor, die sich nach dem Brand der Baypen Corn Syrup Factory in einer schwierigen Phase befindet.