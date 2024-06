Mitmachen und Kopfhörer von EPOS gewinnen

Das IMPACT 800 ist die nächste Generation kabelgebundener Headsets für Schreibtischarbeit in offenen Büroumgebungen und sorgt dafür, dass Benutzer unabhängig vom Geräuschpegel im Hintergrund gehört werden. 3 Gründe, warum kabelgebundene Kopfhörer an festen Arbeitsplätzen mit hauptsächlich Schreibtischarbeit und Dauertelefonieren die bessere Lösung sind:



- Perfekter Klang: Auf der Grundlage von mehr als 8.000 Parametern in 3 Beamforming-Mikrofonen aktualisieren hochentwickelte Algorithmen der 2. Generation von EPOS AI die Rauschunterdrückungsfilter alle 4 Millisekunden, um einen klaren und natürlichen Klang zu gewährleisten.

- Power ohne Ende: Die Kopfhörer der IMPACT 800-Serie sind mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglichen, Anrufe durch intuitive Gesten, wie z.B. das Bewegen des Auslegers nach oben oder unten, stumm zu schalten.

- Plug & Play auf die Sekunde: Der ergonomische Inline-Controller ist nur 25 cm vom Headset entfernt und befindet sich in idealer Position. So kann der Benutzer mühelos Anrufe annehmen, das Mikrofon stummschalten und die Lautstärke ändern, ohne den Controller suchen zu müssen.