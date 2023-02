Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Goodies zu gewinnen

Ab 15. Februar 2023 ist Ant-Man and the Wasp: Quantumania in österreichischen Kinos zu sehen. Wir vergeben Goodies

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania kehren die Superhelden Scott Lang (Paul Rudd) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) zurück, um ihre Abenteuer als Ant-Man and the Wasp fortzusetzen. Zusammen mit Hopes Eltern Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) und Hank Pym (Michael Douglas) sowie Scotts Tochter Cassie Lang (Kathryn Newton) findet sich die Familie im Quantenreich wieder, das sie nun gemeinsam erforscht und dabei auf seltsame neue Kreaturen stößt. Auf sie wartet ein spannendes Abenteuer, das alles, was sie bisher für möglich hielten, übertrifft…