Splatoon 3: Games und Controller für Nintendo Switch gewinnen

Beim Third-Person-Shooter Splatoon 3 findest du dich in der bunten Welt von Splatsville wieder, wo dich neue Waffen, Moves, Arenen und tentakuläre Mode erwarten! Nimm es online mit Gegnern auf in tintennassen Kämpfen, wehre Massen von Salmoniden ab und vereitele eine Invasion der Oktarianer.

Färbe in hitzigen 4-gegen-4-Revierkämpfen dein Territorium mit Tinte ein und wechsle dabei taktisch klug zwischen Zweibeiner-Form und Schwimmform. Das Team, das am meisten einfärbt, siegt! Und die Bewohner von Splatsville haben ein paar neue Fähigkeiten in petto…