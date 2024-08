Mitmachen und Honor 200 gewinnen

Dank effektiver Stabilisierung ist das HONOR 200 ideal für hochwertige Videoaufnahmen, auch in Bewegung.

Ein weiteres Highlight des HONOR 200 ist das 6,67-Zoll-Quad-gebogene AMOLED-Display, das mit einer Spitzenhelligkeit von 4000 Nits strahlt. Dieses Display sorgt für lebendige Farben und scharfe Kontraste, die jede Nutzung – sei es für Videos, Spiele oder alltägliche Anwendungen – zu einem visuellen Genuss machen. Die Quad-gebogene Form trägt zudem zu einem ergonomischen und stilvollen Design bei, das HONOR 200 wird so zu einem echten Hingucker.



Ausgestattet mit einem neuartigen Silizium-Kohlenstoff 5200-mAh-Akku, der bisher nur in den deutlich teureren Flaggschiffmodellen HONOR Magic6 Pro und HONOR Magic V2 zu finden war, gewährleistet das HONOR 200 eine langanhaltende Nutzung ohne häufiges Aufladen. Mit 100W HONOR Wired SuperCharge kann das Gerät in kürzester Zeit aufgeladen werden. Diese Kombination aus hoher Kapazität und schneller Ladefähigkeit sorgt dafür, dass Nutzer*innen den ganzen Tag über sorgenfrei unterwegs sein können, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit machen zu müssen.