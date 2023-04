Mitmachen und Kaffeevollautomat von Philips gewinnen

Die Philips 5400 mit LatteGo bereitet auf „Touch“ 12 unterschiedliche Kaffeespezialitäten mit frischen Bohnen zu und schafft so genussvolle Kaffeemomente in den eigenen 4 Wänden. Dabei sorgt das Aroma Extract System für die optimale Aromaentfaltung. Die Auswahl erfolgt über das neu gestaltete Touch-Display , mithilfe dessen schnell und einfach das passende Getränk zubereitet ist. Milchliebhaber kommen mit dem LatteGo-Milchsystem auf ihre Kosten: Es verfeinert Cappuccino, Latte Macchiato und Co. mit samtig-cremigem Milchschaum. Zudem besteht es aus nur 2 Teilen und keinen Schläuchen, weshalb es besonders einfach zu reinigen ist.

Sollte ein kleiner Wachmacher gefragt sein, kommt die Extra Shot-Funktion zum Einsatz: Mit ihr wird der Kaffee nochmal stärker, ohne dabei bitter zu schmecken. Nicht nur der Kaffee macht hier eine gute Figur: der Vollautomat in mattem Schwarz mit verchromter Front gibt ein edles Bild in jeder Küche ab.

Volles Aroma und Milchschaum deluxe

Das Aroma Extract System hält die Wassertemperatur zwischen 90 und 98 Grad Celsius und reguliert gleichzeitig die Wasserdurchflussrate. So entsteht das optimale Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, das höchsten Kaffeegenuss garantiert.

Gerade ein Latte Macchiato steht und fällt mit seinem Milchschaum. Das LatteGo Milchsystem mischt in der Aufschäumkammer Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit und erzeugt so cremigen Schaum, der mit genau der richtigen Temperatur in die Tasse fließt – ganz ohne Spritzer. Zudem besticht das schlauchlose Milchsystem mit komfortabler Reinigung: Seine beiden Teile können einfach unter fließendes Wasser gehalten oder mit in die Spülmaschine gegeben werden.