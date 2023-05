Mitmachen und Scotland Yard - Jubiläumsausgabe gewinnen

Er ist ein Mysterium. Der Unsichtbare. Bewaffnet mit Trenchcoat, Hut und schwarzer Sonnenbrille bewegt er sich wie ein Phantom durch Londons Straßen und Untergrund und hält die Polizei von Scotland Yard in Atem. Seit 40 Jahren jagt sie den geheimnisvollen Mister X. Seit 40 Jahren ist die Begeisterung bei Millionen von Kindern, Familien und Erwachsenen für diese Detektivjagd ungebrochen. Zum Jubiläum erscheint das Kultspiel als limitierte Sonderedition im Retrodesign: Vom Spielplan über die Tickets für Bus, Taxi und Underground bis hin zur Anleitung – der gesamte Look versetzt die Spieler zurück in die 90er Jahre. Dazu gibt es ein neu verfasstes Abenteuerbuch von THiLO, in dem die Leser immer wieder selbst entscheiden, wie die wilde Verfolgungsjagd weitergeht.



Das kultige Brettspiel ist für zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren für 42,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.