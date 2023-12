Mitmachen und Kopfhörer von Skullcandy gewinnen

Trainieren, Entspannen oder Skaten: Spüre jeden Beat deiner Lieblingssongs und dreh die Bässe voll auf! Jeder Ohrhörer hat ein eigenes Mikro, damit du einer davon in der Tasche bleiben kann und du trotzdem mitbekommst, was abgeht. Mit dem Stay-Aware-Modus bekommst du mit, was um dich herum so abgeht. 3 voreingestellte EQ Modi liefern optimalen Sound und das Clear Voice Smart Mic nutzt KI, um deine Stimme zu isolieren und Hintergrundgeräusche auszublenden.

Der Dime 3 kommt mit einem kleinen, effizienten Akku mit einer doppelt so guten Ökobilanz wie die meisten anderen In-Ear-Kopfhörer. Hol dir 8 Stunden Hörvergnügen in den Ohrhörern und insgesamt 20 Stunden im Case.