Mitmachen und Tickets für die Vienna Comic Con 2022 gewinnen

Am Wiener Campus bietet Codecool mit praxisnahen Full-Stack-Kursen eine frische Alternative zu bisherigen IT-Trainings und traditionellen akademischen Weiterbildungen oder Studiengängen an. Alle Absolvent*innen erhalten zudem eine Jobgarantie im IT-Sektor bei einem von Codecools Partnern.

Mitmachen

Ganz nach dem Motto „Not all heroes wear capes, but some of them code!“ hat Codecool für die Vienna Comic Con 2022 ein besonderes Programm rund um die Welt des Codens entworfen. Gemeinsam mit Codecool vergeben wir aus diesem Grund 2 Tagestickets (Samstag) für die Vienna Comic Con. Wir vergeben die Tickets unter allen, die bis 26. September, 10 Uhr ein Mail an redaktion@futurezone.at schicken und verraten, warum sie die Tickets gewinnen möchten.



Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.



Die Gewinner*innen werden schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Community-Aktionen im Überblick findest du hier.