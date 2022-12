Mitmachen und Gaming-Kopfhörer von Skullcandy gewinnen

Die Overhear-Kopfhörer PLYR von Skullcandy bieten einen reichen, detaillierten Klang. Mikrofone im Headset sowie der Ausleger ermöglichen eine klare Kommunikation auch bei entferntem Galgen, via KI ist es außerdem möglich Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Verlegst du das Headset, kannst du es einfach via App und Klingelfunktion wiederfinden. Das Headset besteht aus leichten Materialien , die robust genug sind, um jahrelangen Spielspaß standzuhalten, sowie bequemen Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff und einem verstellbaren Kopfband. Die Kopfhörer sind kompatibel mit PC, MAC, PlayStation, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch und Mobiltelefon . (kabellos/verkabelt).

Die amerikanische Marke Skullcandy bietet nicht nur Kopfhörer für Sportbegeisterte an, im Sortiment finden sich auch spezielle Gaming-Kopfhörer mit Surround-Technologien. Die Liste der Endorser liest sich wie das Who-is-Who des amerikanischen Sports.

Das SLYR-Gaming-Headset macht vor allem bei Shootern richtig Spaß, denn es bietet dir beim Zocken satten Sound mit kräftigen Bässen. Das Design ist modern und schlicht gehalten, Farbakzente sorgen aber für einen coolen Look. In Sachen Tragekomfort überzeugt das SLYR ebenfalls.



Das Mikrofon des SLYR ist abnehmbar, sodass du das Headset auch wie normale Kopfhörer nutzen kannst. Auf der Rückseite der linken Ohrmuschel findest du alternativ eine Druckfläche, über die du dich jederzeit stumm schalten kannst.



Die Kopfhörer eignen sich für PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Mac, PlayStation 5, PC und Xbox One.