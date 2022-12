Mitmachen und Entertainment Set von Sonos gewinnen

Wir vergeben mit Sonos Sub Mini und Soundbar Beam ein Entertainment-Set, das für Heimkinoerlebnis in dein eigenen vier Wänden sorgt.

Vom Weihnachtsklassiker „Kevin allein zu Haus“ bis hin zu den spannendsten Skirennen der Saison – der Winter bietet viele Möglichkeiten, es sich zu Hause vor dem Fernseher so richtig gemütlich zu machen. Um in den eigenen vier Wänden ein wahres Heimkinoerlebnis zu schaffen, braucht es aber den richtigen Sound. Der neue Sonos Sub Mini liefert dafür kraftvolle Beats bei elegantem Design.

© Sonos

Klein aber oho: Satter Bass ohne Kompromisse Das Knirschen der Ski auf der Piste, der Jubel der Zuschauer:innen und aufregende Filmmusik bei spannenden Szenen – ein wahres Film- und TV-Erlebnis wird erst durch den passenden Klang abgerundet. Als neueste Ergänzung im Sonos Heimkinoportfolio überzeugt der Sonos Sub Mini mit zwei speziellen Tieftönern und fortschrittlicher Audioverarbeitung, die für eine dynamische Wiedergabe der tiefen Frequenzen ganz ohne Klappern sorgen. Das schafft eine noch intensivere Wahrnehmung des Sounds. Ausgestattet mit zwei nach innen gerichteten Force-Cancelling-Tieftönern neutralisiert der Sonos Sub Mini zudem Verzerrungen effektiv. So steht einem schönen Abend in den eigenen vier Wänden nichts mehr im Weg.

© Sonos

Raumwunder und Designelement Dass starker Bass und Eleganz nicht miteinander im Widerspruch stehen müssen, beweist der neueste Subwoofer von Sonos eindrucksvoll. Denn im Gegensatz zu anderen Speakern seiner Klasse, zeigt er sich in einem zylinderförmigen, eleganten Design. So liefert er nicht nur eindrucksvollen Sound, sondern kann auch in kleineren Wohnungen als elegantes Interior-Element eingesetzt werden. Durch Trueplay Tuning passt er sich auch ganz einfach dem jeweiligen Raum an und verbessert so das Hörerlebnis.



Wird der Sub Mini mit anderen Speakern wie den Sonos Soundbars Beam (Gen. 2) oder Ray gekoppelt, übernimmt er automatisch die tiefen Frequenzen. Das lässt auch Mitten und Höhen detaillierter werden und macht den Sound insgesamt voller.

© Sonos

Sonos Geschenkeguide: Guter Sound für alle Jahreszeiten Auch wenn Schenken in der Weihnachtszeit besonders präsent ist, lässt der richtige Klang zu allen Jahreszeiten die Augen strahlen. Ganz egal ob es die Partybeats im Sommer oder die Weihnachtsklassiker im Winter sind. Wer noch auf der Suche nach dem richtigen Etwas für sich selbst oder seine Liebsten ist, dem ist mit dem Sonos Geschenkeguide geholfen – ganz egal, ob es eine Besonderheit für die reiselustige Freundin oder den Bassenthusiasten sein soll.



© Sonos