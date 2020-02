Happy birthday, Die Sims! Wir vergeben Fan-Packages zum Jubiläum

Paket 1

Das erste Paket besteht aus:



1x Die Sims 4 Basisspiel (PC)

1x Fanpaket (bestehend aus Die Sims Shirt in grau, Die Sims Tasse und Die Sims Notizbuch)

1x Die Sims 4 Inselleben Erweiterungspack (PC)



In Die Sims 4 Inselleben entfliehst du dem Alltag und erkundest eine spannende Welt voller Sonne, Sand und Spaß. Deine Sims können sich auf der Insel Sulani ein eigenes Paradies erschaffen, sich dem Naturschutz verschreiben - oder ein vollkommen abgeschottetes Einsiederleben führen. Traditionen haben einen hohen Stellenwert auf Sulani und deine Sims werden alle Facetten kennen lernen Lass deine Sims ihren neuen Lebensstil in vollen Zügen genießen, indem sie an einem Grillfest am Lagerfeuer teilnehmen, die lokale Folklore kennen lernen, tropische Köstlichkeiten kosten und mit den Ahnen der Insel plaudern.



Außerdem kannst du eine Anglerkarriere starten, dich als Profi-Taucher in die Fluten stürzen oder Strandwächter werden.