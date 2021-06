Erstelle deinen eigenen, coolen Mii Charakter (via Nintendo-Account im Mii-Studio, per Zeichnung, Photoshop, etc - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt) und schick uns dein Bild inklusive einer kurzen Heldenbeschreibung - lautete die Aufgabe, der zahlreiche Leser*innen gefolgt sind. Mit den vielen tollen Einreichungen, die wir nach unserem Aufruf erhalten haben, habt ihr uns die Auswahl alles andere als leicht gemacht. Wir haben uns entschlossen, neben dem Hauptpreis noch einen weiteren kreativen Beitrag zu belohnen.



Patrick darf sich mit Trude über einen Spezialpreis - ein Nintendo Goodiebag - freuen: "Mein Held ist Trude. Es weiss gerade nicht so genau wo es im Leben steht. Tagsüber bringt er als Mathematik Lehrer den Kindern die Magie der Zahlen näher. Nachts nimmt sie ihre wahre Berufung als mexikanische Wrestlerin 'Mistress Galaxia' an und kämpft gegen die indische Sand-Mafia, amerikanische Steuerflüchtlinge und kolumbianische Drogenkartelle."