Thomas Prenner ist neuer Chefredakteur der KURIER-futurezone

Thomas Prenner ist mit 1. Juli neuer Chefredakteur des KURIER-Tech-Portals futurezone. Der langjährige Redakteur und bisherige Stellvertreter folgt damit Claudia Zettel nach, die per Jahresmitte einvernehmlich aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Dies gab KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl am Donnerstag bekannt.



Thomas Prenner wurde 1987 geboren und ist in Lockenhaus im Burgenland aufgewachsen. Er ist seit 2010 Mitarbeiter im KURIER-Medienhaus. Im Jahr 2010 wechselte er in die Redaktion der futurezone, die der KURIER vom ORF im Rahmen eines Bieterprozesses erworben hatte.

Seit 2016 war Prenner Stellvertreter der futurezone-Chefredakteurin Zettel. Die KURIER-futurezone hat sich nach Übernahme vom ORF zum führenden Portal für Technologiefragen entwickelt und zuletzt mit rund 500.000 Unique Clients und 2.000.000 Visits pro Monat zum Erfolg des KURIER-Dachmarken-Portfolios beigetragen.