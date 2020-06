The Legend of Zelda: Die große Maskerade

Ab 13. Februar ist The Legend of Zelda Majora's Mask im Handel erhältlich. Das Original für den N64 war sehr erfolgreich, insgesamt wurden mehr als drei Millionen Stück weltweit verkauft, nun kommt Links fesselndes, gruseliges Abenteuer in der rätselhaften Welt von Termina erstmals mit erweiterter 3D-Grafik und vielen zusätzlichen Features auf eine mobile Konsole.

Kreativität wird bei uns belohnt: Gemeinsam mit Nintendo verlosen wir passend zum Start einen New Nintendo 3Ds (die futurezone hat das Gerät bereits getestet, mehr dazu hier) im Zelda-Design mit dem vorinstallierten Spiel sowie Goodies bestehend aus einer Tasche, Sticker, einem Würfel mit Maske und einem T-Shirt.