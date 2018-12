35c3: Hacker-Kongress des Chaos Computer Club beginnt in Leipzig

In den letzten Dezembertagen hält der Chaos Computer Club der vernetzten Gesellschaft traditionell den Spiegel vor: Von diesen Donnerstag an versammeln sich rund 16.000 Besucher auf dem Jahreskongress der Hacker, der wie im Vorjahr in Leipzig stattfindet. Geboten werden mehr als 160 Vorträge und Workshops.