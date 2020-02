App-Desaster in Iowa: „Die sind an sich selbst gescheitert“

An Tag zwei nach dem US-Vorwahldesaster aufgrund einer fehlerhaften App war im demokratischen Lager weiterhin Wunden lecken angesagt. Nach einer selbstauferlegten Informationssperre der Organisatoren in Iowa, welche die Öffentlichkeit, aber auch die Präsidentschaftskandidaten für 24 Stunden in Ungewissheit ließ, wurden am Mittwoch neue Details zu den Hintergründen der technischen Panne bekannt. Begleitet wird die Diskussion über Forderungen, auf E-Voting künftig gänzlich zu verzichten.

Keine Manipulationen

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatten die Verantwortlichen bei der Präsentation der ersten Wahlergebnisse Manipulationen oder einen Cyberangriff ausgeschlossen. Die über die App gesammelten Rohdaten würden mit den auf Papier festgehaltenen Aufzeichnungen übereinstimmen. Durch einen Programmierfehler seien die Daten über die App allerdings fehlerhaft an die Wahlbehörde ausgespielt worden, teilte Troy Price, der Vorsitzende der Demokraten in Iowa mit. Alle Resultate seien vorhanden und würden nun validiert.