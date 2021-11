Internationale Initiative gegen Fake News startet 2022

Die Beobachtungsstelle für Information und Demokratie will unabhängigen Journalismus fördern und gegen Hassrede, Desinformation und Manipulation vorgehen.

Im weltweiten Kampf gegen Falschinformationen im digitalen Zeitalter soll in den kommenden zwölf Monaten eine Internationale Beobachtungsstelle für Information und Demokratie errichtet werden. Das kündigten die Initiator*innen von 43 Staaten am Samstag beim Pariser Friedensforum an.

Die Stelle will u.a. freie Medien und unabhängigen Journalismus fördern und freie Medienschaffende dabei unterstützen, sich gegen politischen Druck zur Wehr zu setzen. "Demokratie braucht transparente und faktenbasierte Informationen - überall auf der Welt", sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas bei der Veranstaltung. Auf ihrer Grundlage könnten Menschen als mündige Bürgerinnen und Bürger in freien Gesellschaften agieren, diese Art von Informationen sei "der Treibstoff, der den Motor der Demokratie am Laufen hält". Die Manipulation von Informationen hingegen bedrohe die Demokratie, warnte Maas. "Sie kann Gesellschaften polarisieren, Wahlen beeinträchtigen und falsche Ansichten zu globalen Herausforderungen wie Klimawandel und Covid-19 fördern", sagte der Außenminister.