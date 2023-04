Bill Gates: KI-Entwicklungsstopp löst Probleme nicht

Microsoft-Gründer Bill Gates hat sich gegen ein Moratorium bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) ausgesprochen. „Ich glaube nicht, dass die Aufforderung, eine Entwicklungspause einzulegen, die Herausforderungen löst“, sagte Gates der Nachrichtenagentur Reuters.

Hintergrund ist ein offener Brief, in dem mehr als 1.000 Expert*innen aus der KI-Branche in der vergangenen Woche eine sechsmonatige Entwicklungspause gefordert hatten. Die futurezone hat berichtet. Ziel einer solchen Pause wäre die Schaffung eines Regelwerkes.

KI-Probleme klar identifizieren

Ein Moratorium sei nur schwer umsetzbar, argumentierte Gates. Er könne sich nicht vorstellen, dass und warum Länder auf der ganzen Welt einer solchen Regelung zustimmen würden. Besser sei es, die Herausforderungen und Probleme bei der KI klar zu identifizieren, sagte Gates. Im Großen und Ganzen bringe die Technologie enorme Vorteile, welche genutzt werden müssten.