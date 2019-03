Creative Commons: "Die Nicht-kommerzielle Bildnutzung ist eine Grauzone"

Dass in einer riesigen IBM-Datenbank Millionen private Bilder von Flickr aufgetaucht sind, die zum Trainieren von Gesichtserkennungstechnologien verwendet werden, sorgt bei Betroffenen für Empörung. Besonders umstritten ist der Umstand, dass die Nutzer ihre Bilder unter der Creative Commons Lizenz für die nicht-kommerzielle Nutzung hochgeladen hatten. IBM beruft sich auf nicht-kommerzielle Forschungszwecke, was etwa der in der Datenbank mit Fotos aufgetauchte Xamoom-Gründer Georg Holzer in Frage stellt.

"Die nicht-kommerzielle Nutzung ist tatsächlich eine rechtliche Grauzone", erklärt Creative-Commons-Experte Roland Alton-Scheidl auf futurezone-Nachfrage: „Wenn die Grundlagenforschung von IBM zeitnah in ein kommerziell verwertbares Produkt fließt, könnte man von einer Lizenzverletzung ausgehen, die auch vor Gericht klagbar wäre", sagt Alton-Scheidl. Die Auslegung sei allerdings von Land zu Land verschieden.

Auslegung von Land zu Land verschieden

Während die Auslegung in Österreich sehr streng sei, also kein Geld im Spiel sein dürfe, würden US-Gerichte bei derartigen Fällen mehr Spielraum gewähren. "In den USA würde man durch die liberalere Auslegung dem Konzern wohl zugestehen, dass in dem Fall keine unmittelbare Gewinnabsicht vorliegt. Aber ob das tatsächlich zutrifft, müsste letztlich von einem Gericht geklärt werden", erklärt der Lizenzexperte.