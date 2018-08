Datenschutzverordnung lässt Zahl der Beschwerden explodieren

Die Auswirkungen auf Österreichs Wirtschaft

Von Ursula Illibauer, Referentin in der Bundessparte Information und Consulting der WKO, heißt es gegenüber der futurezone, dass Österreichs Unternehmen sich angepasst haben und sich die Aufregung gelegt hat: Die Grundlagen wie das Erstellen eines Verarbeitungsverzeichnisses und einer Datenschutzerklärung wurden erledigt, nun geht es meist um spezifische Fragen. Die erwartete Schlammschlacht, in der Konkurrenten sich gegenseitig anzeigen, ist laut Illibauer ebenfalls ausgeblieben.

Kritik kommt dennoch aus der werbetreibenden Wirtschaft: Laut dem iab austria, der Interessensvertretung für Internetwerbung, hat die DSGVO Werbetreibende verunsichert und sich somit negativ auf das Geschäft ausgewirkt. So konnte zum Beispiel rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nicht genügend Werbung ausgespielt werden. Nach drei Monate kehre zwar etwas Ruhe ein, heißt es auch vom iab: Allerdings sei der Aufwand mit der Umsetzung der DSGVO beträchtlich und habe in hohem Maße Ressourcen gebunden.

ePrivacy-Verordnung in den Mühlen der EU-Bürokratie

Der nächste Schritt in Sachen Privacy ist indes bereits in Arbeit: Ergänzend zur Datenschutzgrundverordnung soll die ePrivacy-Verordnung den Bürgern der EU weitere Möglichkeiten zum Schutz ihrer persönlichen Daten geben. Umstritten ist dabei vor allem Artikel 10 der Verordnung, laut dem in der ursprünglich vorgesehenen Fassung Websites nur dann Cookies setzen dürfen, wenn der User dies erlaubt. Cookies sind kleine Textdateien, die eine Website auf der Festplatte des Nutzers speichert, so dass dieser später für zielgerichtete Werbung identifiziert werden kann. In Österreich haben sich diverse Verbände der Werbewirtschaft zu einer Allianz zusammengeschlossen, um gegen dieses Vorhaben zu protestieren. Anfang Juli wurde bekannt, dass die österreichische Regierung im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft tatsächlich gegen diesen Paragraphen vorgeht - ein Vorhaben, das von Datenschützern abgelehnt und von der Werbewirtschaft gut geheißen wird: Die bisherigen Verstöße der Bundesregierung seien "begrüßenswert und wichtig für den Standort", heißt es vom iab austria.