Datenspionage: "Gesellschaft muss Grenzen setzen"

Auch das IT-Urgestein Rappoport, seit den späten 60er-Jahren in der Technologie-Branche tätig, wirkte in der emotional geführten Diskussion stellenweise verunsichert. "Es gibt derzeit einen Konflikt zwischen dem in der US-Verfassung festgelegten "Recht auf Privatsphäre", das besagt, dass man eben nicht einfach ungefragt in ein Haus hingehen und alles durchsuchen kann, und dem "Recht auf Geheimhaltung", auf das sich die Regierung bezieht. Dazu kommt dann noch das Recht der Bürger, zu wissen, was eine Regierung eigentlich macht", so Rappoport.

Wie Rechtsexperten bescheinigen, finden nicht zuletzt durch die technologischen Errungenschaften der vergangenen Jahre und die fehlenden Präzedenzfälle viele der bekannt gewordenen Vorkommnisse in einem rechtlichen Graubereich statt. Auch Rappoport plädiert dafür, hier Klarheit zu schaffen. "Wir befinden uns definitiv in einer Zeit des Umbruchs und müssen die Gunst der Stunde nützen, um als Gesellschaft Grenzen zu setzen. Was darf man, was soll man mit Daten tun, wo brauchen wir unbedingten Schutz der Privatsphäre? Was wollen wir als Gesellschaft erreichen", so der Zukunftsforscher.