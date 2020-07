Diese polnische Firma scannt unsere Gesichter

Pimeyes heißt sie, die kostenlose Suchmaschine für 900 Millionen Gesichter. Die Entwickler kommen aus Polen und studierten dort an technischen Universitäten. Bei Pimeyes werden Gesichter im Netz durchforstet, die in Folge in der Datenbank gespeichert werden. Wer sein Foto hochladet kann bei Pimeyes rausfinden, ob weitere Bilder über einen selbst im Netz gefunden wurden. Ein Computersystem gleicht die biometrischen Merkmale ab und liefert Matches.

Das kann praktisch sein. Etwa dann, wenn man auf diesem Weg draufkommt, dass sein eigenes Bild gestohlen wurde und damit Identitätsmissbrauch betrieben wird. Mit Pimeyes lassen sich auch die Quellen einsehen, wo Bilder über einen selbst gespeichert sind. Wenn diese auf Seiten zu finden sind, die nicht zum eigenen Profil führen, weiß man, dass das Bild illegal von Dritten verwendet wurde.