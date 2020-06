IBM hat plötzlich ein Problem mit Gesichtserkennung

Der US-Technologiekonzern ist für Gesichtserkennungssoftware nicht mehr zu haben. Bestehende Lösungen werden weder weiterentwickelt noch Behörden und anderen Firmen zum Kauf angeboten. Das teilte IBM am Montag in einem Brief an den US-Kongress mit. " IBM lehnt jegliche Technologie, inklusive Gesichtserkennungs-Technologien anderer Hersteller für Massenüberwachung, Racial Profiling und Verletzungen der Menschenrechte und Freiheiten ab (...) und wird die Verwendung nicht mehr billigen", erklärte IBM-CEO Arvind Krishna.

Jegliche Forschung gestoppt

In dem Brief, der die systemische Diskriminierung von Personen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, aber auch anderer Parameter wie Beruf oder Glaube thematisiert, kritisiert IBM auch die missbräuchliche Verwendung von Technologien. Künstliche Intelligenz etwa sei ein mächtiges Werkzeug, dass Behörden beim Schutz von Bürgern helfen könne. Gleichzeitig müssten Hersteller und Behörden sicherstellen, dass künstliche Intelligenz keine Vorurteile reproduziere - gerade, wenn sie im Gesetzesvollzug eingesetzt werde. Entsprechende Tests müssten transparent geführt werden.