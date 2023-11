Das bringt Europas digitaler Ausweis eID

Am Smartphone sollen sich Bürger*innen in der ganzen EU ausweisen können. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

Die große Reform der digitalen Identität, die in der ganzen EU gelten soll, steht kurz vor dem Abschluss. Am Mittwoch wurde dazu erneut getagt. Damit sollen nicht nur Amtswege digital erledigt werden können, sondern viel mehr. Die futurezone hat sich angesehen, was die digitale Identität können wird und wo Chancen und Risiken liegen.

Was ist die digitale Identität?

Mit der europäischen digitalen Identität (eID) sollen Menschen europaweit einen Zugang am Smartphone zu einer sicheren und vertrauenswürdigen elektronischen Identifizierung und Authentifizierung bekommen. Bis 2026 müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten ihren Bürger*innen Lösungen anbieten, die digitale Identität am Handy sicher abzuspeichern, in einem sogenannten Wallet.

Was kann man damit machen?

Mit dem europäischen Wallet und der eID kann man einerseits digitale Amtswege erledigen, andererseits gegenüber Unternehmen bestimmte Nachweise erbringen. Damit soll man sich etwa auch bei Diensten von Google, Facebook oder Amazon sicher anmelden, oder in der Disco sein Alter nachweisen können. Außerdem funktioniert das System in Europa grenzüberschreitend. „Man wird etwa als Österreicher*in in Deutschland seinen Führerschein am Smartphone herzeigen können, oder mit seinem digitalen Ausweis in einem spanischen Supermarkt sein Alter bestätigen können“, erklärt Thomas Lohninger von der Bürgerrechtsorganisation Epicenter.works. Die Bürgerrechtler*innen haben das E-ID-Gesetzesvorhaben lange Zeit beobachtet und analysiert.

Wie genau ist das rechtlich geregelt?

Die Basis für die eID ist die sogenannte „eIDAS-Verordnung“. Bei dieser steht eine Einigung zwischen EU-Rat, Parlament und Kommission kurz bevor. Sie legt fest, dass die Rahmenbedingungen in allen EU-Ländern für das System gleich sind.

Was unterscheidet die europäische Lösung von der ID Austria?

In Österreich gibt es mit der ID Austria und der digitalen Ausweisplattform „eAusweise“ bereits Lösungen, mit denen man etwa am Smartphone den Führerschein mitführen kann. Mit diesen Apps ist Österreich für die geplante europäische Lösung gut vorbereitet. „Es freut mich sehr, dass wir auf europäischer Ebene einen akzeptablen Kompromiss für die eIDAS-Verordnung gefunden haben. Damit wird etwa der digitale Führerschein in Zukunft nicht nur in Österreich, sondern EU-weit anerkannt“, sagt Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky.

Sind wir in Österreich besonders fortschrittlich?

Ja. Österreich ist mit der ID Austria und der digitalen Ausweisplattform „eAusweise“ europäischer Vorreiter und Vorzeigemodell für andere EU-Länder.

