Wie steige ich von der Handy-Signatur auf die ID Austria um?

Vor Kurzem wurde das Aus der Handy-Signatur offiziell beschlossen: Ab 5. Dezember kann man sich nicht mehr damit bei oesterreich.gv.at und in der „Digitales Amt“-App anmelden.

Dies löst bei einigen Menschen Bedenken aus: Wie soll man jetzt künftig die digitalen Amtswege erledigen? Muss man jetzt wirklich das Gemeindeamt aufsuchen, damit man für das Nachfolgesystem ID Austria freigeschaltet wird? Die futurezone erklärt, wie es jetzt weitergeht.

Handy-Signatur wird „ID Austria mit Basisfunktion“

„Niemand muss Sorge haben, ab dem 5. Dezember etwas nicht mehr machen zu können. Alles, was bereits heute mit der Handy-Signatur möglich ist, kann natürlich auch mit der neuen ID Austria gemacht werden. Der Umstieg ist einfach und schnell“, sagt der Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky.

Damit es wirklich einfach geht, gibt es 2 Varianten der ID Austria. Die normale ID Austria ist die Vollversion. Diese wird etwa für den digitalen Führerschein benötigt. Die „ID Austria mit Basisfunktion“ ist im Grunde genau das, was jetzt die Handy-Signatur ist.

Meldet man sich ab dem 5. Dezember mit der Handy-Signatur in der „Digitales Amt“-App oder auf oesterreich.gv.at an, wird automatisch der Umstellungsprozess gestartet. Wer nicht bis dahin warten will und fünf Minuten Zeit hat, kann das schon jetzt machen: Entweder auf der Webseite oder in der App.

Auf der Webseite

Hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr die Handy-Signatur im Browser auf die ID Austria mit Basisfunktion umstellt.

oesterreich.gv.at aufrufen

Rechts oben auf das Anmelde-Symbol tippen. Dieses sieht wie eine Person aus.

tippen. Dieses sieht wie eine Person aus. Dort wählt „Anmelden“ und „ Umsteigen von Handy-Signatur auf ID Austria “ auswählen. Sieht man den Punkt „Anmelden“ nicht, muss man sich vorher „Abmelden“.

“ auswählen. Sieht man den Punkt „Anmelden“ nicht, muss man sich vorher „Abmelden“. Jetzt mit der Handy-Signatur anmelden.

Der „ Teilnahme am Pilotbetrieb der ID Austria “ zustimmen. Kein Grund zur Verunsicherung: Der Pilotbetrieb geht am 5. Dezember automatisch in den regulären Betrieb über, ohne, dass man dafür noch etwas tun muss.

“ zustimmen. Kein Grund zur Verunsicherung: Der Pilotbetrieb geht am 5. Dezember automatisch in den regulären Betrieb über, ohne, dass man dafür noch etwas tun muss. Das war es schon: Die Handy-Signatur ist jetzt die „ID Austria mit Basisfunktion“.

Wurde die Handy-Signatur damals behördlich registriert, kann man gleich zur Vollversion der ID Austria aufrüsten. Dazu wird man im nächsten Schritt gebeten, die Ausweisnummer (Pass, Führerschein) einzugeben, mit der man sich damals registriert hat.

In der App

Wer die digitalen Amtswege am Smartphone erledigen will, kann die App „Digitales Amt“ herunterladen. Diese gibt es für Android im Play Store und für iPhones im App Store. Überprüft, ob ihr die richtige App gefunden habt: Bei der korrekten App ist der Herausgeber „BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort“ (Android) bzw. „Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort“ (iOS).

Für die Nutzung der App ist ein Smartphone mit Fingerabdruckscanner oder Gesichtsscan vorausgesetzt. Für die einmalige Aktivierung benötigt man ein zweites Bildschirmgerät mit Internetzugang, wie etwa einen Computer oder ein Tablet.