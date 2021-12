ESA-Chef warnt davor, Elon Musk den Orbit zu überlassen

Durch einen Mangel an koordiniertem Vorgehen werde derzeit Elon Musk kampflos das Feld überlassen, was die kommerzielle Nutzung des niedrigen Erdorbits anbelangt, warnt ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Musk bringe mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX derzeit tausende Starlink-Satelliten in den Low Earth Orbit und schaffe so de facto seine eigenen Regeln. Mitbewerber aus Europa hätten es dagegen künftig schwer, ein konkurrenzfähiges Angebot zu etablieren.

Claims abstecken

Wie die Financial Times berichtet, befürchtet Aschbacher, dass die Masse der Starlink-Satelliten künftig bewirken wird, dass weniger Platz im Orbit für Konkurrenten übrig bleiben wird. Auch Funkfrequenzen werden ein knappes Gut werden. Die internationale Fernmeldebehörde ITU vergebe derzeit Frequenzen für Satelliten, eine internationale Raumfahrtbehörde für die Regulierung des Satellitenverkehrs gebe es aber nicht. Musk könne unterdessen Claims abstecken.