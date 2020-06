EU-Fluggastdaten sollen fünf Jahre gespeichert werden

Am Donnerstag kommen in Riga die EU-Innenminister zum ersten Mal seit den Pariser Anschlägen zusammen, um über den „Kampf gegen Terrorismus“ zu beraten. Nach den Anschlägen in Paris forderten die EU-Innenminister unter anderem eine EU-weite Fluggastdatenspeicherung. Dieses Vorhaben wurde bisher vom EU-Parlament abgelehnt. Der Innenausschuss des Parlaments hatte im April 2013 mit einer deutlichen Mehrheit gegen die Richtlinie gestimmt.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die EU-Kommission längst einen Kompromissvorschlag zur Fluggastdatenspeicherung ausgearbeitet hat, der am Mittwoch offiziell vorgestellt worden ist. Der "Guardian" berichtete, "Statewatch" veröffentlichte das Papier (PDF). Daraus geht hervor, dass die Daten von Flugreisenden, die in Europa ein- und ausreisen fünf Jahre lang gespeichert werden sollen.

Mit „Passenger Name Record“(PNR)-Daten können die Reisebewegungen von EU-Bürgern überwacht werden. Es handelt sich dabei aber um Daten, die über die reinen Passdaten hinaus gehen, insgesamt sind es 42 Einzeldaten pro Passagier. Daten, die gespeichert werden dürfen, sind neben dem Namen, der Adresse und der Passnummer auch die Kreditkartendetails, Informationen über Mitreisende sowie vegetarische oder koschere Mahlzeiten. Auch wenn der Passagier beispielsweise einen Rollstuhl benötigt, wird diese Information über seinen Gesundheitszustand gespeichert und übermittelt.